Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0988 Frankfurt

Wiesbaden: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0964

Frankfurt (ots)

(di) Die am 18.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

