Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0988 Frankfurt
Wiesbaden: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0964

Frankfurt (ots)

(di) Die am 18.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

