(di) Die am 18.09.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.
