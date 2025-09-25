Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250925- 0985 Frankfurt- Gutleutviertel: Raub auf Kiosk- Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ma) Mittwochabend (24. September 2025) überfiel ein Pärchen einen Kiosk in der Gutleutstraße und flüchtete anschließend mit einem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 19:30 Uhr betrat das Räuberpaar den Verkaufsraum des Kiosks.

Die Frau hielt sich im Bereich des Türrahmens auf und stand vermutlich "Schmiere", der Mann begab sich zum Verkaufstresen. Indem er die Verkäuferin ablenkte, versuchte der Mann hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Als die Verkäuferin dies bemerkte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Täter. Hierbei raubte der Mann die Umhängetasche und flüchtete gemeinsam mit seiner Begleiterin aus dem Kiosk und mittels Fluchtfahrzeugs in Richtung Baseler Platz.

Die Täter können beschrieben werden wie folgt:

Täter:

männlich, ca. 190 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, schmale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild; komplett weiß gekleidet mit einer rosa Weste

Täterin:

weiblich, 160 cm groß, 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt oder die Täter gesehen haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell