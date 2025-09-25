PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250925- 0985 Frankfurt- Gutleutviertel: Raub auf Kiosk- Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ma) Mittwochabend (24. September 2025) überfiel ein Pärchen einen Kiosk in der Gutleutstraße und flüchtete anschließend mit einem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 19:30 Uhr betrat das Räuberpaar den Verkaufsraum des Kiosks.

Die Frau hielt sich im Bereich des Türrahmens auf und stand vermutlich "Schmiere", der Mann begab sich zum Verkaufstresen. Indem er die Verkäuferin ablenkte, versuchte der Mann hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Als die Verkäuferin dies bemerkte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Täter. Hierbei raubte der Mann die Umhängetasche und flüchtete gemeinsam mit seiner Begleiterin aus dem Kiosk und mittels Fluchtfahrzeugs in Richtung Baseler Platz.

Die Täter können beschrieben werden wie folgt:

Täter:

männlich, ca. 190 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, schmale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild; komplett weiß gekleidet mit einer rosa Weste

Täterin:

weiblich, 160 cm groß, 25-30 Jahre alt, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt oder die Täter gesehen haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:07

    POL-F: 250925- 0984 Frankfurt- Fechenheim: 17- Jähriger angegriffen- Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Mittwochabend (24. September 2025) griffen 3 junge Männer einen 17-Jährigen an und verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, hielt sich der 17-Jährige gegen 19:00 Uhr im Bereich der Helmut-Sittler-Promenade/ Fechenheimer Leinpfad am Fechenheimer Mainufer auf. Hier sprachen ihn die drei bislang unbekannten ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:59

    POL-F: 250924 - 0982 Frankfurt - Nordend: Brand einer Gaststätte

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern (23. September 2025) ereignete sich zur Nachtzeit ein Brand an einem Mehrfamilienhaus im Oeder Weg. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer im Außenbereich einer im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindlichen Gaststätte. Das Feuer griff auf eine Wohnung im 1. Obergeschoss über, konnte jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren