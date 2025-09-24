Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250924 - 0983 Frankfurt - Innenstadt/ Bahnhofsviertel: Fahndungserfolg nach Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am 11. September 2025 ereignete sich in der Frankfurter Innenstadt ein Goldkettenraub, in dessen Nachgang nun der vermutliche Täter in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei identifiziert und letztlich festgenommen wurde.

Der Geschädigte wartete am frühen Abend des 11. September in der S-Bahn-Station Hauptwache auf eine Bahn, als ein Unbekannter dessen Goldkette von hinten vom Hals riss und zunächst unerkannt entkommen konnte.

Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten den Täter am gestrigen Tag (23. September) im Bahnhofsgebiet anhand zwischenzeitlich erlangter Bilder und verständigten eine Streife des örtlich zuständigen Polizeirevieres. Die eingesetzten Beamten nahmen den wohnsitzlosen 21-jährigen Mann fest, der nun dem Haftrichter zwecks Beantragung der Untersuchungshaft vorgeführt werden soll.

