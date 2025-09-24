PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250924 - 0980 Frankfurt - Nordend: Falscher Handwerker - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Mittag (23. September 2025) schlug ein Betrüger mit der Masche der "falschen Handwerker" zu. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Wasserwerkes zu sein und Leitungen überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein bislang Unbekannter gegen 12:50 Uhr Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares in der Adlerflychtstraße. Nach "Beendigung" seiner angeblichen Arbeiten im Badezimmer, lenkte der Betrüger den 78-Jährigen ab, räumte anschließend dessen Schmuckkästchen leer und flüchtete in Richtung Oeder Weg.

Der Trickbetrüger kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 45 Jahre alt, korpulente Statur, atmete schwer; trug eine blaue Jacke, eine blaue Hose und führte ein Messgerät mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.
   - Überprüfen Sie kritisch den Ausweis angeblicher

Handwerker.

   - Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die zuständige Firma oder

Hausverwaltung.

   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie

einen späteren Termin.

   - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend

die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Das könnte Sie auch interessieren