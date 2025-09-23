Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250923 - 0978 Frankfurt - Innenstadt: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - mehrere Verletzte

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (22. September 2025) kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Innenstadt. Mehrere Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 21:15 Uhr befuhr ein Streifenwagen während einer Einsatzfahrt die Große Gallusstraße in Richtung Taunustor. Zeitgleich befuhr ein Mercedesfahrer die Neue Mainzer Straße in Richtung Junghofstraße.

Im Kreuzungsbereich der Großen Gallusstraße/ Neuen Mainzer Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei trugen sowohl die beiden Insassen des Streifenwagens als auch der Fahrer des Mercedes leichte Verletzungen davon, die eine ambulante Behandlung erforderlich machten. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten.

Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

