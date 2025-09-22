PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250922- 0975 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Sonntag (21. September 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz "Stadtwald", bei welchem ein Motorradfahrer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 69- jähriger Motorradfahrer auf der BAB 3 vom Frankfurter Kreuz kommend auf den Parkplatz auf und kollidierte mit einem dort parkenden Sattelzug.

Der 69-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde ebenfalls hinzugezogen.

Die Sperrung des Parkplatzes erfolgte in der Zeit von 17:10 Uhr bis 20:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:31

    POL-F: 250922 - 0974 Dreieich / Langen / Frankfurt: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - 250922 - 0974 Dreieich / Langen / Frankfurt: Vermisste Person Wo ist Kerstin Schramm? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 42-jährigen Vermissten. Frau Schramm ist 1,60 Meter groß und von sehr schlanker Statur, sie hat kurze blonde Haare. Letztmalig wurde die 42-Jahre alte Frau am ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:50

    POL-F: 250921 - 0973 Frankfurt - Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit LKW-Brand

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Samstagnachmittag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Hierbei geriet ein LKW in Brand. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die rechte Spur der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zu einem ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:50

    POL-F: 250921 - 0972 Frankfurt - Bahnhofsviertel Polizei wieder mit richtigem Riecher

    Frankfurt (ots) - (yi) Freitagmittag (19. September 2025) kontrollierten Polizeibeamte ein Auto und dessen Insassen aufgrund mehrerer Gurtverstöße und fanden hierbei sowohl ein Messer, als auch eine Schreckschusspistole. Im Rahmen von Großkontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel bestreiften Polizeikräfte die Düsseldorfer Straße als ihnen ein Auto auffiel. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren