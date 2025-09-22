Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250922- 0975 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am gestrigen Sonntag (21. September 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Autobahnparkplatz "Stadtwald", bei welchem ein Motorradfahrer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 69- jähriger Motorradfahrer auf der BAB 3 vom Frankfurter Kreuz kommend auf den Parkplatz auf und kollidierte mit einem dort parkenden Sattelzug.

Der 69-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass der alarmierte Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde ebenfalls hinzugezogen.

Die Sperrung des Parkplatzes erfolgte in der Zeit von 17:10 Uhr bis 20:45 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell