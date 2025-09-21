PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250921 - 0973 Frankfurt - Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit LKW-Brand

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Samstagnachmittag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Hierbei geriet ein LKW in Brand.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die rechte Spur der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zu einem technischen Defekt an der Vorderachse gekommen, woraufhin der Sattelzug nach links ausbrach. Im Zuge dessen sei der LKW mit dem Opel eines 41-Jährigen kollidiert. Der Aufprall habe das Fahrzeug des 41-Jährigen in die Mittelschutzplanke gedrückt und diese durchbrochen. Die Mittelschutzplanke der Gegenfahrbahn habe sodann den LKW stoppen können, welcher dann zum Stehen kam.

Durch die Kollision lagen sowohl auf der Fahrbahn Richtung Würzburg, als auch auf der Gegenfahrbahn Trümmerteile. Weiter verlor der LKW Treibstoff. Unter dem Führerhaus kam es anschließend zu einer Brandentwicklung, welche durch den Versuch des Löschens mit einem Feuerlöscher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Das Feuer griff auf beide Fahrzeuge über und setzte diese in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand. Polizeibeamte sperrten die BAB in beide Richtungen voll und gaben diese um 20:40 Uhr teilweise frei. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 41-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf circa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 12:50

    POL-F: 250921 - 0972 Frankfurt - Bahnhofsviertel Polizei wieder mit richtigem Riecher

    Frankfurt (ots) - (yi) Freitagmittag (19. September 2025) kontrollierten Polizeibeamte ein Auto und dessen Insassen aufgrund mehrerer Gurtverstöße und fanden hierbei sowohl ein Messer, als auch eine Schreckschusspistole. Im Rahmen von Großkontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel bestreiften Polizeikräfte die Düsseldorfer Straße als ihnen ein Auto auffiel. Die ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:49

    POL-F: 250921 - 0971 Frankfurt - Bahnhofsviertel Festnahme nach schwerem Raub

    Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Freitag (19. September 2025) auf Sonntag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub. Hierbei nahm die Polizei einen 24- und einen 25-Jährigen fest. Gegen 01:30 Uhr befand sich der 43-jährige Geschädigte auf der Moselstraße, als er mit den beiden Tatverdächtigen in einen Streit geriet. Die zunächst verbale ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:49

    POL-F: 250921 - 0970 Frankfurt - Bornheim: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

    Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstag (20. September 2025) griff ein 20-Jähriger eine Polizeibeamtin an. Beamte nahmen den Mann anschließend fest. Gegen 23:55 Uhr trafen Polizeikräfte den alkoholisierten Mann auf dem Gelände der Dippemess an. Der 20-Jährige sorgte bereits im Vorfeld für Unruhe und belästigte andere Teilnehmer der Veranstaltung. Die Beamten erteilten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren