POL-F: 250921 - 0973 Frankfurt - Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall mit LKW-Brand

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Samstagnachmittag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Hierbei geriet ein LKW in Brand.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die rechte Spur der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zu einem technischen Defekt an der Vorderachse gekommen, woraufhin der Sattelzug nach links ausbrach. Im Zuge dessen sei der LKW mit dem Opel eines 41-Jährigen kollidiert. Der Aufprall habe das Fahrzeug des 41-Jährigen in die Mittelschutzplanke gedrückt und diese durchbrochen. Die Mittelschutzplanke der Gegenfahrbahn habe sodann den LKW stoppen können, welcher dann zum Stehen kam.

Durch die Kollision lagen sowohl auf der Fahrbahn Richtung Würzburg, als auch auf der Gegenfahrbahn Trümmerteile. Weiter verlor der LKW Treibstoff. Unter dem Führerhaus kam es anschließend zu einer Brandentwicklung, welche durch den Versuch des Löschens mit einem Feuerlöscher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Das Feuer griff auf beide Fahrzeuge über und setzte diese in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand. Polizeibeamte sperrten die BAB in beide Richtungen voll und gaben diese um 20:40 Uhr teilweise frei. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 41-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf circa 100.000 Euro.

