Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250921 - 0972 Frankfurt - Bahnhofsviertel Polizei wieder mit richtigem Riecher

Frankfurt (ots)

(yi) Freitagmittag (19. September 2025) kontrollierten Polizeibeamte ein Auto und dessen Insassen aufgrund mehrerer Gurtverstöße und fanden hierbei sowohl ein Messer, als auch eine Schreckschusspistole.

Im Rahmen von Großkontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel bestreiften Polizeikräfte die Düsseldorfer Straße als ihnen ein Auto auffiel. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle, da Beifahrer und auch die Mitfahrer nicht angeschnallt waren. Im Rahmen der Kontrolle vernahmen die Polizistinnen und Polizisten einen starken Cannabisgeruch, doch damit nicht genug. Neben mehreren Gramm Haschisch und Marihuana fanden die Ordnungshüter circa 4100 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone, ein Messer und eine Schreckschusspistole und stellten diese sicher.

Die Beamten brachten die drei Personen im Alter von 16 und 21 Jahren auf das Polizeirevier und entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell