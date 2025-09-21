PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250921 - 0972 Frankfurt - Bahnhofsviertel Polizei wieder mit richtigem Riecher

Frankfurt (ots)

(yi) Freitagmittag (19. September 2025) kontrollierten Polizeibeamte ein Auto und dessen Insassen aufgrund mehrerer Gurtverstöße und fanden hierbei sowohl ein Messer, als auch eine Schreckschusspistole.

Im Rahmen von Großkontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel bestreiften Polizeikräfte die Düsseldorfer Straße als ihnen ein Auto auffiel. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle, da Beifahrer und auch die Mitfahrer nicht angeschnallt waren. Im Rahmen der Kontrolle vernahmen die Polizistinnen und Polizisten einen starken Cannabisgeruch, doch damit nicht genug. Neben mehreren Gramm Haschisch und Marihuana fanden die Ordnungshüter circa 4100 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone, ein Messer und eine Schreckschusspistole und stellten diese sicher.

Die Beamten brachten die drei Personen im Alter von 16 und 21 Jahren auf das Polizeirevier und entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 12:49

    POL-F: 250921 - 0971 Frankfurt - Bahnhofsviertel Festnahme nach schwerem Raub

    Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Freitag (19. September 2025) auf Sonntag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub. Hierbei nahm die Polizei einen 24- und einen 25-Jährigen fest. Gegen 01:30 Uhr befand sich der 43-jährige Geschädigte auf der Moselstraße, als er mit den beiden Tatverdächtigen in einen Streit geriet. Die zunächst verbale ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:49

    POL-F: 250921 - 0970 Frankfurt - Bornheim: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

    Frankfurt (ots) - (yi) Am Samstag (20. September 2025) griff ein 20-Jähriger eine Polizeibeamtin an. Beamte nahmen den Mann anschließend fest. Gegen 23:55 Uhr trafen Polizeikräfte den alkoholisierten Mann auf dem Gelände der Dippemess an. Der 20-Jährige sorgte bereits im Vorfeld für Unruhe und belästigte andere Teilnehmer der Veranstaltung. Die Beamten erteilten ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 11:19

    POL-F: 250920 - 0969 Frankfurt - Gallus: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

    Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Freitag (19. September 2025) auf Samstag (20. September 2025) griff ein 35-Jähriger mehrere Polizisten an. Gegen 01:30 Uhr suchten Polizeibeamte ein auf der Mainzer Landstraße befindliches Hostel auf, da sich dort ein Randalierer aufhalte. Schnell fanden die Polizistinnen und Polizisten den Unruhestifter und verwiesen ihn des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren