Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250921 - 0971 Frankfurt - Bahnhofsviertel Festnahme nach schwerem Raub

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Freitag (19. September 2025) auf Sonntag (20. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub. Hierbei nahm die Polizei einen 24- und einen 25-Jährigen fest.

Gegen 01:30 Uhr befand sich der 43-jährige Geschädigte auf der Moselstraße, als er mit den beiden Tatverdächtigen in einen Streit geriet. Die zunächst verbale Streitigkeit steigerte sich sodann zu einer körperlichen, welche sich dahingehend äußerte, dass die beiden Tatverdächtigen den Geschädigten mit Pfefferspray besprühten. Der 43-Jährige ergriff sodann die Flucht, verlor hierbei jedoch seine Krücke, welche einer der beiden Angreifer an sich nahm, den Geschädigten einholte und diesen mit besagter Krücke angriff. Weiter schritt ein 36-Jähriger ein, welchen die Tatverdächtigen ebenfalls mit Pfefferspray besprühten. Polizeibeamte nahmen die beiden Angreifer auf frischer Tat fest und brachten sie in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell