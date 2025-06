Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle überführt Einbrecher

Bad Bergzabern und Klingenmünster (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Optikergeschäft in der Marktstraße in Bad Bergzabern zu einem Einbruch. Aus dem Geschäft wurde eine Vielzahl hochwertiger Brillen und Ferngläser gestohlen. Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr, konnten Beamte der Polizei Bad Bergzabern im Bereich der Weinstraße in Klingenmünster einen PKW im Gegenverkehr feststellen, dessen Fahrer bereits mehrfach ohne Führerschein unterwegs war. Auch in diesem Fall konnte der 48-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Er stand zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Im Kofferraum des Autos konnte eine Tasche mit über 50 Brillen und mehreren Ferngläsern aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich nach einem Abgleich um das Diebesgut des in der Nacht begangenen Einbruchs. Die Gegenstände haben einen Wert von ca. 5000 Euro. Das Auto musste vor Ort abgeschleppt werden, weil auch der Beifahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen beide Personen wird nun wegen Einbruchsdiebstahls und weiterer Delikte ermittelt.

