POL-PDLD: Landau - Fahrt ohne Kennzeichen gestoppt

Landau (ots)

Am 31.05.2025 wurde gegen 11:40 Uhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer in der Landkommissärstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dessen Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug schon vor über zwei Wochen außer Betrieb gesetzt wurde und somit für den Straßenverkehr nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der 25-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

