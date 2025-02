POL-LIP: Lemgo-Brake. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 16.02.2025 bis 23.02.2025 Uhr in ein zukünftiges Restaurant in der Schötmarschen Straße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu der Baustelle und entwendeten drei Werkzeuge der Marke Metabo, darunter eine Säge, eine Flexmaschine und eine Bohrmaschine. Der ...

mehr