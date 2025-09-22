Polizeipräsidium Frankfurt am Main

250922 - 0974 Dreieich / Langen / Frankfurt: Vermisste Person

Wo ist Kerstin Schramm? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 42-jährigen Vermissten.

Frau Schramm ist 1,60 Meter groß und von sehr schlanker Statur, sie hat kurze blonde Haare. Letztmalig wurde die 42-Jahre alte Frau am Donnerstag (18. September 2025), gegen 15:10 Uhr, in der Röntgenstraße in Langen gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Hinweise auf ihre Kleidung, welche sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit nicht vor. Die 42-Jährige hat Bezüge nach Frankfurt und könnte sich dort aufhalten.

Frau Schramm ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Kerstin Schramm geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6122236

Offenbach, 22.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

