POL-OF: Wo ist Kerstin Schramm?

Dreieich / Langen / Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Kerstin Schramm? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 42-jährigen Vermissten.

Frau Schramm ist 1,60 Meter groß und von sehr schlanker Statur, sie hat kurze blonde Haare. Letztmalig wurde die 42-Jahre alte Frau am Donnerstag (18.September), gegen 15.10 Uhr, in der Röntgenstraße in Langen gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Hinweise auf ihre Kleidung, welche sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, liegen derzeit nicht vor. Die 42-Jährige hat Bezüge nach Frankfurt und könnte sich dort aufhalten.

Frau Schramm ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Kerstin Schramm geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 22.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

