POL-F: 250923 - 0977 Frankfurt - Nordend: Geldgeschäft schlägt fehl - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Unter dem Vorwand ein gewinnbringendes Geschäft abschließen zu können versuchte ein 24-Jähriger am gestrigen Montag (22. September 2025) einen 20-Jährigen um seine Ersparnisse von mehreren tausend Euro zu bringen. Die Polizei schritt ein und nahm den Tatverdächtigen fest.

Über einen Nachrichtendienst sei es ersten Erkenntnissen zufolge zum Kontakt zwischen den beiden Personen gekommen. Demnach habe der spätere Tatverdächtige ein Geschäft in Aussicht gestellt, welches das Vermögen des Geschädigten vervielfachen solle. Gegen 18:00 Uhr seien die beiden sodann auf der Koselstraße zusammengekommen und der 20-Jährige habe mehrere tausend Euro übergeben. Anstatt der Vervielfachung seines Geldes habe der Geschädigte jedoch einen körperlichen Angriff erfahren. Der Tatverdächtige sei anschließend geflüchtet. Polizeibeamte eilten zum Ereignisort, nahmen den 24-Jährigen fest und entließen diesen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

