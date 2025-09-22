Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250922 - 0976 Frankfurt - Rödelheim: Sprayer festgenommen - Hoher Sachschaden

Frankfurt (ots)

(di) Am frühen Sonntagmorgen (21. September 2025) sorgten vier junge Männer für einen hohen Sachschaden durch Farbschmierereien auf einem Gelände eines Paketversanddienstleisters. Polizisten nahmen die Vier anschließend fest.

Gegen 05:00 Uhr morgens meldete ein Sicherheitsdienst, dass auf dem Firmengelände in der Eschborner Landstraße mehrere Personen die dort abgestellten Fahrzeuge des Unternehmens besprühen würden. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen umstellten das Betriebsgelände und nahmen die vier Männer im Alter zwischen 25 und 28 Jahren noch am Tatort fest.

Vor Ort sichergestellte Tatmittel erhärteten den Verdacht gegen die Sprayer. Insgesamt wurden 50 besprühte Fahrzeuge festgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich hierbei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Tatverdächtigen wurden in Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

