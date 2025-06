Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Abend wurden um 22:26 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Bereits kurz nach dem Eintreffen konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im Küchenbereich einer Wohngruppe durch angebranntes Essen in einer Pfanne ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und auf natürlichem Wege quergelüftet. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Einrichtung übergeben und die Kräfte kehrten nach 40 Minuten an Ihre Standorte zurück.

