Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250924 - 0979 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Bilanz der gestrigen Kontrollmaßnahme

Frankfurt (ots)

(rü) Knapp 100 kontrollierte Personen, 24 Strafverfahren, ein Messer und über hundert Gramm Rauschgift - das ist die Bilanz der gestrigen (23. September 2025) Großkontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Über 100 Polizeibeamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, bestreiften gestern ab den Nachmittagsstunden bis in den späten Abend hinein flächendeckend das Bahnhofsviertel. Dabei wurden zahlreiche Personen und mehrere Objekte kontrolliert. Die gestrige Maßnahme ist nicht nur Teil der durch die hessische Landesregierung ins Leben gerufene Offensive "Sichere Innenstadt", sondern auch ein Baustein der kürzlich unterzeichneten Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt, der VGF, der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und dem Land Hessen. In diesem Rahmen verstärkt die hessische Polizei den ohnehin schon hohen Kontrolldruck im Bahnhofsviertel noch weiter. Diese Maßnahmen richten sich hauptsächlich gegen die örtliche Rauschgiftszene, um das Bahnhofsgebiet insbesondere für Straßendealer so unattraktiv wie möglich zu machen und gegen die Bildung einer offenen Rauschgiftszene vorzugehen. Gewerbetreibende, Gastronomen sowie Bürgerinnen und Bürger regierten sehr positiv auf die getroffenen Maßnahmen und lobten die starke Präsenz der Polizei. Die Frankfurter Polizei wird auch in den kommenden Monaten weitere Großkontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

