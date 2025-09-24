Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250924 - 0981 Frankfurt - Praunheim: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstag (23. September 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 77-Jähriger schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der spätere Schwerverletzte die Heerstraße gegen 13:50 Uhr in Richtung Ludwig-Landmann-Straße mit seinem Krankenfahrstuhl befahren. Ein Kia-Fahrer habe selbige Straße in entgegengesetzter Richtung befahren. Der 77-Jährige sei sodann vermutlich infolge körperlicher Einschränkungen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem herannahenden Fahrzeug seitlich zusammengestoßen. Hierdurch wurde der Krankenfahrstuhlfahrer schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

