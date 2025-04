Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Truppführer-Qualifikation in der Samtgemeinde Fredenbeck

Ein intensives Ausbildungswochenende für Führungskräfte von morgen

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Helmste (ots)

Am Wochenende vom 5. bis 6. April fand in der Samtgemeinde Fredenbeck die Qualifikationsmaßnahme Qualifikationsstufe 3 (QS3) - Truppführende statt. Zwei Tage lang standen sowohl theoretische Inhalte als auch praxisnahe Übungen im Fokus - mit dem Ziel, angehende Truppführer optimal auf ihre zukünftige Führungsverantwortung im Einsatzdienst vorzubereiten.

Ein besonderer Aspekt dieser Ausbildung: Im Zuge der Einführung der modularen Grundausbildung ist der bisherige Truppführer-Lehrgang auf Landesebene zum 1. Januar 2024 entfallen. Seitdem liegt die Verantwortung für diese Qualifikation bei den einzelnen Gemeinden. Das stellt die örtlichen Feuerwehren vor neue Herausforderungen in der Planung und Durchführung - insbesondere hinsichtlich der Ausbildungsqualität und Praxisnähe. In der Samtgemeinde Fredenbeck wurde diese Aufgabe mit großer Professionalität und viel Engagement umgesetzt.

Der erste Ausbildungstag war vorrangig der Theorie gewidmet. Ein zentrales Thema war dabei die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FwDV 3). Sie bildet die taktische Grundlage für den Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. In der FwDV 3 werden unter anderem die Struktur und Aufgabenverteilung innerhalb von Einheiten (Trupp, Staffel, Gruppe), das richtige Vorgehen im Einsatz sowie die Kommunikation über Einsatzbefehle geregelt. Für angehende Truppführer ist die Kenntnis dieser Vorschrift unerlässlich, um Einsätze sicher und koordiniert führen zu können.

Darüber hinaus wurden weitere grundlegende Themen behandelt:

- gefährliche Stoffe und Güter, - Brandsicherheitswachen, - Gefahren an der Einsatzstelle, - sowie Feuerwehrknoten und Stiche als praktisches Handwerkzeug im Einsatz.

Am Nachmittag wurde das erlernte Wissen in realitätsnahen Einsatzübungen angewendet. Hier standen das strukturierte Vorgehen unter Stress, die Kommunikation im Trupp und das sichere Arbeiten in simulierten Einsatzlagen im Vordergrund.

Der Sonntag begann mit einer gemeinsamen Reflexion des ersten Tages. Dabei wurden Erfahrungen, Erkenntnisse und offene Fragen besprochen. Im Anschluss ging es erneut in die praktische Umsetzung. Besonders im Fokus standen die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehrleiter - ein vielseitig einsetzbares Rettungs- und Arbeitsgerät.

Darüber hinaus wurde das Thema "Gefahren an der Einsatzstelle" intensiv behandelt. Die Teilnehmer lernten, wie sie potenzielle Risiken frühzeitig erkennen, richtig einschätzen und notwendige Informationen an die Einsatzleitung weitergeben. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um die Sicherheit aller eingesetzten Kräfte jederzeit zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausbildung war der Umgang mit kontaminierten Einsatzkräften. Hier wurde geschult, wie betroffene Kameradinnen und Kameraden bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen sicher und korrekt dekontaminiert werden.

Bemerkenswert war auch die Teilnahme erfahrener Feuerwehrmitglieder, von denen einige bereits über 15 Jahre aktiv im Dienst stehen. Für sie bot der Lehrgang die Gelegenheit, vorhandenes Wissen aus der Truppmann-Ausbildung aufzufrischen und mit aktuellen Erkenntnissen zu ergänzen.

Das Ausbildungswochenende hat eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Motivation und Verantwortungsbewusstsein die Feuerwehrkräfte der Samtgemeinde Fredenbeck an ihre Fortbildung herangehen.

Der QS3-Lehrgang war ein voller Erfolg. Gleichzeitig zeigt er, mit welchem Engagement und welcher Sorgfalt die Ausbildungskräfte der Gemeinde den stetig wachsenden Anforderungen begegnen - und wie wertvoll ihre Arbeit für eine fundierte und praxisnahe Feuerwehrausbildung ist.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell