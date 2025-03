FFW Fredenbeck: Gesamtwehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Fredenbeck - Bericht über das Jahr 2024

Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

Gesamtwehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Fredenbeck - Bericht über das Jahr 2024

Kutenholz/Fredenbeck

Kutenholz, 14. März 2025 - Rund 300 Teilnehmer versammelten sich zur Gesamtwehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Fredenbeck, um auf das Berichtsjahr 2024 zurückzublicken. In diesem Zeitraum rückten die 9 Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde zu insgesamt 167 Einsätzen aus. Diese Einsätze gliederten sich in 29 Brandeinsätze, 89 Technische Hilfeleistungseinsätze und 49 sonstige Einsätze, darunter Brandsicherheitswachen, Umzugsbegleitungen und Überprüfungen durch die Ortsbrandmeister.

Die 432 aktiven Feuerwehrkameradinnen und -kameraden investierten insgesamt 8.049 Einsatzstunden in die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. Damit haben sie erneut unter Beweis gestellt, wie wichtig ihre ehrenamtliche Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Samtgemeinde Fredenbeck ist.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch der Mitglieder- und Fahrzeugbestand vorgestellt. Darüber hinaus gab es einige Personalveränderungen in der Führungsebene der Feuerwehr. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Helge Kroschewski wird sein Amt im Jahr 2025 niederlegen. Ein Nachfolger in Person von Carsten Fricke aus der Ortsfeuerwehr Deinste wurde bereits gefunden und wird voraussichtlich Ende März vom Samtgemeinderat ernannt. Außerdem wurde Nils Beckmannn als neuer stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Schwinge vorgestellt, er tritt die Nachfolge von Torsten Ropers an, der 24 Jahre lang mit großem Engagement dieses Amt innehatte.

Zum Abschluss der Versammlung fanden zahlreiche Ehrungen, Ernennungen, Beförderungen und Verabschiedungen in die Altersabteilung statt.

Besonders hervorzuheben sind die Ehrungen für 70 Jahre treue Dienste von Hauptfeuerwehrmann Erich Dubbels und Oberlöschmeister Hans-Peter Nuttbohm der Ortsfeuerwehr Deinste.

Brandmeister Peter-Michael Haak von der Ortsfeuerwehr Fredenbeck wurde mit der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze für seine kontinuierliche und engagierte Arbeit in der Führung der Feuerwehr ausgezeichnet.

Alle weiteren Details zur Gesamtwehrversammlung inklusive aller Ehrungen und Beförderungen sind unter folgendem Link einsehbar:

https://oea.ffsgf.de/index.php/s/frSGqGtdqs9bAi8

