POL-FR: Binzen: Hochzeitsgesellschaft behindert den Verkehr auf Autobahn

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 16:30 Uhr wurde der Verkehr auf der Bundesautobahn A 98 zwischen der Anschlussstelle Binzen und der Anschlussstelle Kandern erheblich beeinträchtigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Hochzeitsgesellschaft mit mehr als einem Dutzend hochmotorisierter Sportwagen, überwiegend mit Schweizer Kontrollschildern, die Autobahn an der Anschlussstelle Binzen in Richtung Lörrach und bremste den Verkehr auf weniger als 20 km/h herunter. Dabei sollen auch Film- und Tonaufnahmen, sowie Fotos gemacht worden sein. Der gesamte Tross verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte, wo einzelne Fahrzeuge durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Weil am Rhein festgestellt werden konnten. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet und sucht weitere Geschädigte, die durch das Fahrverhalten der Gruppe genötigt wurden, sowie Zeugen, die diesen Sachverhalt beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 98000 erreichbar.

