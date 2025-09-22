Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Arbeitsmaschine auf Parkplatz beschädigt und Diesel entwendet - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19./20.09.2025 begaben sich Unbekannte, vermutlich über einen Feldweg, zu einem Lkw-Parkplatz an der B518. Dort waren Arbeitsmaschinen einer Firma nach Arbeitsende geparkt. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zugriff auf den Heizungskasten eines Asphaltfertigers und verursachten einen Kurzschluss. Anschließend wurden zwei Schützen beschädigt, sodass die Maschine nicht mehr vollumfänglich in Betrieb genommen werden konnte. Darüber hinaus wurden rund 45 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Radladers entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, sich zu melden.

