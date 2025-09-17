PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch waghalsiges Überholmanöver

Büdesheim, B 410 (ots)

Am 17.09.2025, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B 410 zwischen Büdesheim und Baselt zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen noch unbekannten hellblauen Kompaktwagen. Dieser überholte ausgangs einer Kurve mindestens zwei vor ihm fahrende PKW, die in Richtung Büdesheim unterwegs waren und kollidierte dabei fast mit einem entgegenkommenden Audi A4. Nur der Reaktion der Audi-Fahrerin war es zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls wahrgenommen haben, insbesondere diejenigen, die Angaben zum Fahrzeug selbst machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 16:12

    POL-PDWIL: Grabschändung

    Irmenach (ots) - Irmenach. Wie der Polizeiwache Traben-Trarbach erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der vergangenen Woche im Zeitraum von Mittwoch, 10.09.2025 - Freitag, 12.09.2025 zur Schändung von mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Irmenach. Laut bisherigem Ermittlungsstand dürften unbekannte Täter dabei jeweils die fest auf den Gräbern installierten, metallenen Grableuchten oder Blumenvasen zunächst gewaltsam entfernt und sodann gestohlen haben. Zeugen, die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:40

    POL-PDWIL: Unfall mit Verletztem auf der BAB60

    Wittlich (ots) - Am 15.09.2025, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 58jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die BAB60 von Landscheid aus kommend in Richtung Wittlich. Etwa in Höhe des Parkplatzes Fintenkapelle verlor er bei Starkregen in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 05:10

    POL-PDWIL: Absturz eines Ultraleichtflugzeuges

    Fließem (ots) - In der Nacht auf den heutigen Montag wurde die Polizeiinspektion Bitburg über ein vermisstes Ultraleichtflugzeug mit zwei Insassen informiert, welches planmäßig gegen 20:30 Uhr auf dem Flugplatz Bitburg landen sollte. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Kontakt zum Radar im Bereich Malbergweich abgerissen war. Im Rahmen anschließender umfangreicher Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren