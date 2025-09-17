Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch waghalsiges Überholmanöver

Büdesheim, B 410 (ots)

Am 17.09.2025, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der B 410 zwischen Büdesheim und Baselt zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen noch unbekannten hellblauen Kompaktwagen. Dieser überholte ausgangs einer Kurve mindestens zwei vor ihm fahrende PKW, die in Richtung Büdesheim unterwegs waren und kollidierte dabei fast mit einem entgegenkommenden Audi A4. Nur der Reaktion der Audi-Fahrerin war es zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls wahrgenommen haben, insbesondere diejenigen, die Angaben zum Fahrzeug selbst machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

