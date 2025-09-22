PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch von Opferstock

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte junge Männer versuchten am Samstag, 20.09.2025 zwischen 13.40 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam einen Opferstock in einer Kirche in der Friedrichstraße aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten nicht und sie verließen unverrichteter Dinge die Kirche. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

