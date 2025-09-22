POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch von Opferstock
Freiburg (ots)
Zwei unbekannte junge Männer versuchten am Samstag, 20.09.2025 zwischen 13.40 Uhr und 14.00 Uhr gewaltsam einen Opferstock in einer Kirche in der Friedrichstraße aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten nicht und sie verließen unverrichteter Dinge die Kirche. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
