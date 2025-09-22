Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unter Alkohol Unfall verursacht

Mit ihrem Fiat Punto befuhr am Sonntag, 21.09.2025 gegen 23.50 Uhr eine 46 Jahre alte Frau die L143 aus Richtung Nollingen kommend in Fahrtrichtung Turbinenkreisel. Auf Höhe eines Blumengeschäftes beabsichtigte sie an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Dabei kam sie vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und vom Pkw mitgeschleift. Die 46-Jährige fuhr wieder auf die Fahrbahn, bevor sie kurz darauf mit einem Leitpfosten kollidierte und auf dem rechten Grünstreifen zum Stehen kam. Anschließend entfernte sich die Fiat-Fahrerin von der Unfallstelle. Sie konnte an ihrer Wohnanschrift von der Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Verletzt wurde die 46-Jährige durch den Unfall nicht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Sachschaden am Verkehrsschild und dem Leitpfosten kann noch nicht beziffert werden.

