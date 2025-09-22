PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unter Alkohol Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Mit ihrem Fiat Punto befuhr am Sonntag, 21.09.2025 gegen 23.50 Uhr eine 46 Jahre alte Frau die L143 aus Richtung Nollingen kommend in Fahrtrichtung Turbinenkreisel. Auf Höhe eines Blumengeschäftes beabsichtigte sie an der dortigen Einmündung nach links abzubiegen. Dabei kam sie vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und vom Pkw mitgeschleift. Die 46-Jährige fuhr wieder auf die Fahrbahn, bevor sie kurz darauf mit einem Leitpfosten kollidierte und auf dem rechten Grünstreifen zum Stehen kam. Anschließend entfernte sich die Fiat-Fahrerin von der Unfallstelle. Sie konnte an ihrer Wohnanschrift von der Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Verletzt wurde die 46-Jährige durch den Unfall nicht. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Sachschaden am Verkehrsschild und dem Leitpfosten kann noch nicht beziffert werden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:51

    POL-FR: Freiburg: Mountainbike-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag, 21.09.2025, gegen 14:20 Uhr verletzte sich ein 13-Jähriger bei einer Ausfahrt mit dem Mountainbike im Bereich des Roßkopfes in Freiburg schwer. Der Junge hatte gemeinsam mit seinem Vater eine Mountainbike-Tour rund um den Roßkopf unternommen. Beim Befahren des «Baden to Bone»-Trails stürzte der 13-Jährige und zog sich schwere ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:18

    POL-FR: Freiburg-Brühl: Mutmaßlicher Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

    Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen war es am Samstag, 20.09.2025, gegen 16:45 Uhr in der Neunlindenstraße im Freiburger Stadtteil Brühl gekommen. Ein 66-jähriger Autofahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Neulindenstraße in südliche Richtung. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes geriet das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 08:52

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Fußgängerin von vorbeifahrendem Pkw erfasst und verletzt

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 19.09.2025, gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Haslacher Straße auf Höhe der Bushaltestelle «Marienmattenweg» ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 42 Jahre alte Autofahrerin die Haslacher Straße befahren haben. Auf Höhe der Bushaltestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren