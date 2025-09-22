Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Mutmaßlicher Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen war es am Samstag, 20.09.2025, gegen 16:45 Uhr in der Neunlindenstraße im Freiburger Stadtteil Brühl gekommen.

Ein 66-jähriger Autofahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Neulindenstraße in südliche Richtung. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes geriet das Fahrzeug des Mannes nach rechts und streifte dabei nacheinander drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Ein Fahrzeug wurde durch den Aufprall zusätzlich auf einen Parkbügel aufgeschoben. Ob dieser auch beschädigt wurde ist noch unklar.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 EUR. Der vermeintliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen.

ak

