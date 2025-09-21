Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FOLGEMELDUNG zu: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hartheim am Rhein

BAB 5 - Gefahrgutunfall - hier: Fahrbahn wieder frei !

Freiburg (ots)

Die Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr durch ausgetretene Salpetersäure zogen sich für alle Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Autobahnmeister sowie der Polizei die ganze Nacht über hin.

Die ausgetretene Säure wurde noch auf dem Parkplatz in Fässern aufgefangen. Da der Anhänger aber nicht abgedichtet werden konnte, musste die gesamte Ladung havariert bzw. umgepumpt und in einen anderen Anhänger verladen werden. Hierzu wurde auch eine Fremdfirma eingesetzt.

Während des Umpumpens - zwischen etwa 02:30 und 06:15 Uhr - musste ebenfalls die Nordfahrbahn der BAB 5 voll gesperrt werden.

Die Südfahrbahn wurde gegen kurz vor 09:30 Uhr freigegeben, nachdem dann auch die in den Fässern aufgefangene Säure vollständig abtransportiert war.

Der betroffene Parkplatz bleibt bis auf Weiteres gesperrt, da dieser noch auf Restkontamination überprüft wird.

Ansonsten läuft der Verkehr wieder reibungslos.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Der durch diesen Einsatz entstandene finanzielle Aufwand dürfe beträchtlich sein.

Stand: 21.09.2025, 10:00 Uhr

PP FR, FLZ / Michael Pannier

----------------- -----------------

URSPRUNGSMELDUNG vom 20.09.2025

Freiburg Ereigniszeit: 20.09.2025, 16:40 Uhr

Der Integrierten Leitstelle Freiburg wurde gegen 16:40 Uhr mitgeteilt, dass ein Tankauflieger eines ausländischen Lkw-Gespannes eine größere Menge Flüssigkeit verliere. Das Fahrzeuggespann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz, angrenzend an die Südfahrbahn der BAB 5, Gemarkung Hartheim.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass Salpetersäure aus dem Tankauflieger austrat. Es kann nicht gesagt werden, wie viel Salpetersäure austrat, die Feuerwehr ist aber noch dabei, die Undichtigkeit zu beseitigen. Der Auflieger ist mit insgesamt etwa 25 Tonnen beladen.

Aufgrund der Tatsache, dass bei dem Austritt von Salpetersäure ein Mindestabstand von 50 Metern erforderlich ist, wurde die Südfahrbahn der BAB 5 zwischen den Anschlussstellen Bad Krozingen und Hartheim/Heitersheim voll gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend abgeleitet.

Der Verkehr auf der Nordfahrbahn läuft aktuell noch.

Warnhinweis an die auf der Nordfahrbahn fahrenden Fahrzeugführer: bitte Fenster geschlossen halten und Lüftung ausschalten !

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst sowie der Polizei ist auch die zuständige Autobahnmeisterei im Einsatz.

Durch den Vorfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an - mit entsprechenden Behinderungen ist zu rechnen.

Stand: 20.09.2025 / 19:00 Uhr

PP FR, FLZ, Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell