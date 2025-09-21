Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen

Kenzingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, den 20.09.2025, gg. 19:15 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit einem dunklen SUV die Mühlestraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Hauptstraße.

In der Mühlestraße streifte der Pkw einen hinter dessen geparkten Fahrzeug stehenden Mann und verletzte diesen leicht am linken Arm.

Anschließend hielt der Pkw an und der männliche Fahrer stieg aus. Als die Polizei zu dem Verkehrsunfall dazu gerufen werden sollte, stieg der Mann schnell wieder ein und fuhr beschleunigt davon.

Beim Kennzeichen des flüchtigen Pkw soll es sich um ein ausländisches Kennzeichen handeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer des Unfallwagens und dem Kennzeichen geben können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier in Emmendingen, Tel. 07641 582 0 oder zu den Bürozeiten an den Polizeiposten in Kenzingen, Tel. 07644-92910.

