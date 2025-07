POL-FR: Efringen-Kirchen: Vegetationsbrand unweit der Autobahnanschlussstelle

Freiburg (ots) - Am Samstag, 05.07.2025, gegen 00.50 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Pkw die Mühlestraße in Richtung Rümmingen, als sie in Höhe der Kleingartenanlage auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auffuhr. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über drei Promille. Im Krankenhaus ...

