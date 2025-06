LPI-NDH: Aufgefahren

Gernrode (ots) - Am Sonntagnachmittag ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er war mit seinem Fahrrad gegen 15.15 Uhr in der Ortslage Gernrode unterwegs, als er aus derzeit noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

