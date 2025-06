LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Heiligenstadt (ots) - Am Sonntag dem 29.06.2025 gegen 10:15 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW die L 1006 von Flinsberg in Richtung Heiligenstadt. Dabei kam der 44 jährige Fahrer aus noch ungeklärter Urasche von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

mehr