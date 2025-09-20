PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Weitgehend friedliche Demonstrationen bei Lörracher "Tag der Demokratie"

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, fanden in der Innenstadt von Lörrach mehrere Veranstaltungen und Versammlungen zu den Feierlichkeiten zum "Tag der Demokratie" statt.

Im Vorfeld wurden bei der Stadt Lörrach zwei Versammlungen angemeldet. Daran teilgenommen haben schätzungsweise insgesamt 170 Personen aus politisch gegenläufigen Lagern.

Bis auf vereinzelte gegenseitige Provokationen und kurzzeitige Störaktionen verliefen die beiden Versammlungen friedlich. Bei einer anschließend stattgefundenen Veranstaltung mit einer historischen Darbietung und einem Redebeitrag am Alten Rathaus kam es zu einer kurzzeitigen Provokation von zwei Person aus dem Publikum heraus. Zu strafbaren Handlungen war es jedoch nicht gekommen.

Insgesamt war es zu keinen strafbaren Handlungen gekommen. Es wurden lediglich drei Personen zum Zwecke der Identitätsfeststellung kontrolliert.

Neben dem Polizeipräsidium Freiburg, waren auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, dem Polizeipräsidium Offenburg und dem Landeskriminalamt Hessen eingesetzt.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 16:12

    POL-FR: Lörrach: Demonstrationsgeschehen im Stadtgebiet Lörrach

    Freiburg (ots) - Aufgrund verschiedener Veranstaltungen und Versammlungen anlässlich des "Tages der Demokratie" am morgigen Samstag, 20.09.2025, im Stadtgebiet Lörrach wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-1019 für Medienschaffende erreichbar sein. ak Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg - ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 12:33

    POL-FR: Laufenburg/ Grunholz: Graffiti an einer Hütte

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurden dem Polizeirevier Bad Säckingen zwei Graffiti-Sprayer an einer Hütte in Grunholz gemeldet. Ein Zeuge konnte die beiden Tatverdächtigen bis in ein Wohngebiet verfolgen. Im Rahmen der Fahndung kam einer der vermeintlichen Täter zu den Einsatzkräften und teilte mit, die Situation aufklären zu können. Er selbst habe eine mit Graffiti verschmierte Tür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren