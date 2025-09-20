Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Weitgehend friedliche Demonstrationen bei Lörracher "Tag der Demokratie"

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, fanden in der Innenstadt von Lörrach mehrere Veranstaltungen und Versammlungen zu den Feierlichkeiten zum "Tag der Demokratie" statt.

Im Vorfeld wurden bei der Stadt Lörrach zwei Versammlungen angemeldet. Daran teilgenommen haben schätzungsweise insgesamt 170 Personen aus politisch gegenläufigen Lagern.

Bis auf vereinzelte gegenseitige Provokationen und kurzzeitige Störaktionen verliefen die beiden Versammlungen friedlich. Bei einer anschließend stattgefundenen Veranstaltung mit einer historischen Darbietung und einem Redebeitrag am Alten Rathaus kam es zu einer kurzzeitigen Provokation von zwei Person aus dem Publikum heraus. Zu strafbaren Handlungen war es jedoch nicht gekommen.

Insgesamt war es zu keinen strafbaren Handlungen gekommen. Es wurden lediglich drei Personen zum Zwecke der Identitätsfeststellung kontrolliert.

Neben dem Polizeipräsidium Freiburg, waren auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, dem Polizeipräsidium Offenburg und dem Landeskriminalamt Hessen eingesetzt.

