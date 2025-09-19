PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Grunholz: Graffiti an einer Hütte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.09.2025, gegen 19:30 Uhr wurden dem Polizeirevier Bad Säckingen zwei Graffiti-Sprayer an einer Hütte in Grunholz gemeldet. Ein Zeuge konnte die beiden Tatverdächtigen bis in ein Wohngebiet verfolgen. Im Rahmen der Fahndung kam einer der vermeintlichen Täter zu den Einsatzkräften und teilte mit, die Situation aufklären zu können. Er selbst habe eine mit Graffiti verschmierte Tür an der Hütte festgestellt und sich so darüber geärgert, dass er Graffiti-Entferner besorgte und die Tür reinigte. Eine Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt. Der "Täter" wurde ohne Strafverfahren an seiner Wohnanschrift belassen.

