POL-FR: Maulburg: Opel Vivaro in der Röttlerstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Vermutlich beim Wenden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 18.09.2025 zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr einen in der Röttlerstraße, Höhe Hausnummer 5, geparkten Opel Vivaro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.
md/ce
