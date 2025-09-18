Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zwei Auffahrunfälle mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 07.00 Uhr auf der B34 in Höhe einer Gärtnerei. In die Einfahrt zur Gärtnerei beabsichtigte ein von Laufenburg kommender 26 Jahre alter Mann mit seinem Firmensprinter einzufahren. Aufgrund des Gegenverkehrs musste dieser auf der Fahrbahn anhalten. Der hinter ihm fahrende 30-jährige Toyota-Fahrer hielt hinter dem Firmensprinter an. Der hinter dem Toyota fahrende 25 Jahre alte Sprinterfahrer bemerkte das Halten der beiden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Firmensprinter aufgeschoben. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand gesamt ein Sachschaden von rund 45000 Euro. In der Zeit der Unfallaufnahme ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall im gleichen Bereich zwischen einem Ford und einem Renault. Die 62 Jahre alte Renault-Fahrerin, welche ebenfalls aus Richtung Laufenburg kam, musste aufgrund des Verkehrsaufkommens anhalten, was ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Ford-Fahrer zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen kann abschließend noch nicht beziffert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war bei den beiden Unfällen auch die Feuerwehr Albbruck mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz.

md/js

