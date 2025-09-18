PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Rollerfahrer flüchtet - Polizeibeamter wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 17.09.2025, ereignete sich gegen 19:15 Uhr in der Munzinger Straße einem Zwischenfall zwischen einer zivilen Polizei-Streife und zwei Personen auf einem Motorroller. Die Zivilstreife hatte das Zweirad zuvor in der Maxim-Gorkij-Straße wegen fehlenden Kennzeichens bemerkt und wollte eine Verkehrskontrolle durchführen.

Als die Einsatzkräfte den Rollerfahrer an der Kreuzung der Munzinger Straße zur St. Georgener Straße an einer roten Ampel ansprechen und kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und flüchtete. Ein Polizeibeamter versuchte, den Fluchtversuch zu verhindern, indem er den Fahrer festhielt. Dieser habe dennoch beschleunigt und fuhr in die St. Georgener Straße ein, wodurch der Polizeibeamte über eine kurze Strecke mitgezogen wurde. Den Einsatzkräften gelang es, das Fahrzeug kurz darauf anzuhalten und den Fahrer vorläufig festzunehmen.

Bei dem Vorfall wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 17- jährige Fahrer des Motorrollers sowie dessen 16 Jahre alte Begleiterin blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte übernommen. Warum der Motorroller kein Kennzeichen besaß ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

