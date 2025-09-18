PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgänger bei Zusammenstoß mit PKW verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 16.06.2025, ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Freiburger Straße an der Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatz in Weil am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Autofahrer vom Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes auf die Freiburger Straße eingefahren. Hierbei übersah der Fahrer des Wagens einen von links kommenden 22 Jahre alten Fußgänger, sodass es zur Kollision kam. Im Anschluss habe der Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und verständigte nachträglich die Polizei.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:26

    POL-FR: Umkirch: Diebstahl von Geländewagen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Umkirch - Zwischen Montag, den 15.09.2025 um 12:00 Uhr und Dienstag, den 16.09.2025 um 07:10 Uhr, wurde in der Rosenstraße in Umkirch ein Geländewagen entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota Land Cruiser. Der Kofferraum des Fahrzeugs ist als Firmenfahrzeug mit mehreren Regalen ausgestattet, in denen sich Spezialwerkzeuge für den Kranbau befinden. Der Diebstahlschaden beläuft ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:24

    POL-FR: Bad Säckingen: Auto in der Zähringerstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein Mercedes SLK wurde am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 02.00 Uhr in der Zähringer Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Der Mercedes stand auf Höhe der Hausnummer 23 am Straßenrand geparkt. Zeugen konnten beobachten, dass beim Wendemanöver eines rückwärtsfahrenden unbekannten Fahrzeuges der Sachschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren