Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fußgänger bei Zusammenstoß mit PKW verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 16.06.2025, ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Freiburger Straße an der Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatz in Weil am Rhein ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein Autofahrer vom Kundenparkplatz des dortigen Supermarktes auf die Freiburger Straße eingefahren. Hierbei übersah der Fahrer des Wagens einen von links kommenden 22 Jahre alten Fußgänger, sodass es zur Kollision kam. Im Anschluss habe der Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und verständigte nachträglich die Polizei.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell