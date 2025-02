POL-PB: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Neuer Weg in Salzkotten-Niederntudorf sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Der Täter war Sonntagnacht, 16. Februar, zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte ...

mehr