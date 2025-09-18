Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Diebstahl von Geländewagen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Umkirch - Zwischen Montag, den 15.09.2025 um 12:00 Uhr und Dienstag, den 16.09.2025 um 07:10 Uhr, wurde in der Rosenstraße in Umkirch ein Geländewagen entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota Land Cruiser. Der Kofferraum des Fahrzeugs ist als Firmenfahrzeug mit mehreren Regalen ausgestattet, in denen sich Spezialwerkzeuge für den Kranbau befinden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 45.000.- Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich das Fahrzeug abgeschlossen auf einem Parkplatz.

Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Verbleib des gesuchten Fahrzeugs geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell