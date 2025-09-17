Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: E-Scooter-Fahrerin schlägt auf mehrere Schulkinder ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am heutigen Morgen, 17.09.2025, gegen 08:30 Uhr, soll eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin die Straße vor der Grundschule Hausen im Wiesental befahren und dabei mehrere Kinder auf den Kopf und in das Gesicht geschlagen haben.

Derzeit soll es sich um mindestens drei geschädigte Kinder handeln.

Die Tatverdächtige soll ca.14 Jahre alt und ca.1,30 Meter groß sein. Sie soll außerdem blonde Haare haben, die sie zu einem Dutt hochgebunden hatte. Bekleidet sei sie mit einer blauen Jeans, einem schwarz-weiß gestreiften Pullover sowie einem grauen Kapuzenpullover, gewesen. Außerdem soll sie einen Verband oder einen Gips um ihr linkes Handgelenk getragen haben.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666-980 zu melden.

