Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 16.09.2025, kurz nach 13:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bergstraße/ Untereckstraße in Lörrach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 64 Jahre alter Autofahrer befuhr die Bergstraße und wollte vermutlich in die Untereckstraße einbiegen. Hierbei war der Mann wohl zu weit in den Gegenverkehr geraten und kollidiert mit einem ebenfalls im Kreuzungsbereich befindlichen Autofahrer. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die Einsatzkräfte der Verdacht, dass der vermeintliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem 64-jährigen Autofahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille.

Neben der Untersagung der Weiterfahrt und der Beschlagnahme des Führerscheins musste sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen.

Der entstandene Sachschaden an beiden Autos beläuft sich zwischen 10.000 - 20.000 EUR.

Das Polizeirevier Lörrach hat ein Strafverfahren eingeleitet.

