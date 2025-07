POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Delmenhorst (ots) - Durch einen Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt sind am Sonntag, 27. Juli 2025, gegen 15:15 Uhr, drei Personen leicht verletzt worden. Es entstand zudem hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit war ein 34-jähriger Mann aus Rumänien mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 1 in Richtung ...

