PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 15.09.2025, zwischen 14:15 Uhr 14:45 Uhr, ereignete sich in der Maria-Sand-Straße in Herbolzheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte beim Ein-oder Ausparkvorgang den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Herstellers VW (schwarzer Golf). Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden am vorderen linken Radlauf in Höhe von etwa 2000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

JH / PREM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:00

    POL-FR: BAB 98/ Gemarkung Lörrach: Brand eines Rettungswagens

    Freiburg (ots) - Am Dienstagnachmittag, 16.09.2025, gegen 15:20 Uhr war ein Rettungswagen auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer, welches offensichtlich im Motorraum entstanden war, schnell löschen. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 07:12

    POL-FR: Löffingen: Einbruch in die Festhalle

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, ca. 20:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, ca. 07:45 Uhr hatten sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zur verschlossenen Festhalle in Löffingen verschafft. Aus dem Regieraum sowie aus der Halle selbst wurden diverse elektronische Geräte, Werkzeuge, Schlüssel und eine gelbe Tonne entwendet. Ein im ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 07:07

    POL-FR: Eisenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Sonntag, 14.09.2025, soll sich bereits gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K4903 zwischen Eisenbach und Schollach, an der Einmündung der Landstraße L172 ereignet haben. Dabei soll ein 50-Jähriger mit seinem Auto wohl alleinbeteiligt in eine Leitplante gefahren sein. Der vermeintliche Unfallfahrer blieb unverletzt und hatte sich nach dem Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren