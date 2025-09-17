Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 15.09.2025, zwischen 14:15 Uhr 14:45 Uhr, ereignete sich in der Maria-Sand-Straße in Herbolzheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte beim Ein-oder Ausparkvorgang den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Herstellers VW (schwarzer Golf). Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden am vorderen linken Radlauf in Höhe von etwa 2000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: (07641-5820) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

JH / PREM

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell