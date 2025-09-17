Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 14.09.2025, soll sich bereits gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K4903 zwischen Eisenbach und Schollach, an der Einmündung der Landstraße L172 ereignet haben. Dabei soll ein 50-Jähriger mit seinem Auto wohl alleinbeteiligt in eine Leitplante gefahren sein. Der vermeintliche Unfallfahrer blieb unverletzt und hatte sich nach dem Vorfall eigenständig um das Abschleppen seines Wagens gekümmert. Die Polizei wurde erst nachträglich gegen 20:50 Uhr durch eine Familienangehörige des Fahrers telefonisch vom Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten frische Unfallschäden vor Ort und am vermeintlichen Unfallfahrzeug festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Da sich der vermeintliche Unfallverursacher nicht unmittelbar nach dem Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet hatte, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

