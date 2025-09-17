PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 14.09.2025, soll sich bereits gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K4903 zwischen Eisenbach und Schollach, an der Einmündung der Landstraße L172 ereignet haben. Dabei soll ein 50-Jähriger mit seinem Auto wohl alleinbeteiligt in eine Leitplante gefahren sein. Der vermeintliche Unfallfahrer blieb unverletzt und hatte sich nach dem Vorfall eigenständig um das Abschleppen seines Wagens gekümmert. Die Polizei wurde erst nachträglich gegen 20:50 Uhr durch eine Familienangehörige des Fahrers telefonisch vom Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnten frische Unfallschäden vor Ort und am vermeintlichen Unfallfahrzeug festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Da sich der vermeintliche Unfallverursacher nicht unmittelbar nach dem Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet hatte, wird gegen ihn wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
WiJ, 07651/9336-0
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 15:51

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Mehrköpfige Tätergruppierung überfällt zwei 16-Jährige

    Freiburg (ots) - Zwei 16-Jährige wurden am Montag, 15.09.2025, gegen 20:15 Uhr, im Bereich der Haltestelle Technisches Rathaus von einer mehrköpfigen Tätergruppierung angegriffen. Die Unbekannten soll einen der beiden 16-Jährgen geschlagen und dessen Umhängetasche entwendet haben. Nachdem die beiden Jugendlichen die Flucht ergreifen wollten, soll der ebenfalls ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:11

    POL-FR: Staufen/Wettelbrunn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 4943 bei Staufen

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 15.09.2025, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 4943 von Staufen kommend in Fahrtrichtung Wettelbrunn/Heitersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:09

    POL-FR: Bonndorf: Unfall mit zwei Leichtverletzten und rund 13.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem VW Polo befuhr am Montag, 15.09.2025 gegen 12.20 Uhr ein 74 Jahre alter Mann die Straße "Im Bierbrunnen" aus Richtung Wellendingen kommend. Dabei kam er aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 74-Jährige und der 68-jährige Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren