POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Mehrköpfige Tätergruppierung überfällt zwei 16-Jährige

Freiburg (ots)

Zwei 16-Jährige wurden am Montag, 15.09.2025, gegen 20:15 Uhr, im Bereich der Haltestelle Technisches Rathaus von einer mehrköpfigen Tätergruppierung angegriffen.

Die Unbekannten soll einen der beiden 16-Jährgen geschlagen und dessen Umhängetasche entwendet haben.

Nachdem die beiden Jugendlichen die Flucht ergreifen wollten, soll der ebenfalls 16-jährige Begleiter von der Gruppierung geschlagen und mit einem Pfefferspray angegangen worden sein. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 23 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Freiburg unter der Telefonnummer: 0761/882-2880 zu melden.

nw

