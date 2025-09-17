Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 98/ Gemarkung Lörrach: Brand eines Rettungswagens

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16.09.2025, gegen 15:20 Uhr war ein Rettungswagen auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer, welches offensichtlich im Motorraum entstanden war, schnell löschen. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise beidseitig gesperrt werden.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Patienten hatten sich nicht im Fahrzeug befunden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

ak

