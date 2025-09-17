PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 98/ Gemarkung Lörrach: Brand eines Rettungswagens

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16.09.2025, gegen 15:20 Uhr war ein Rettungswagen auf der Bundesautobahn 98 auf Höhe der Anschlussstelle Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Rheinfelden in Brand geraten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer, welches offensichtlich im Motorraum entstanden war, schnell löschen. Für die Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise beidseitig gesperrt werden.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Patienten hatten sich nicht im Fahrzeug befunden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Als mögliche Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 07:12

    POL-FR: Löffingen: Einbruch in die Festhalle

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, ca. 20:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, ca. 07:45 Uhr hatten sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zur verschlossenen Festhalle in Löffingen verschafft. Aus dem Regieraum sowie aus der Halle selbst wurden diverse elektronische Geräte, Werkzeuge, Schlüssel und eine gelbe Tonne entwendet. Ein im ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 07:07

    POL-FR: Eisenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Sonntag, 14.09.2025, soll sich bereits gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K4903 zwischen Eisenbach und Schollach, an der Einmündung der Landstraße L172 ereignet haben. Dabei soll ein 50-Jähriger mit seinem Auto wohl alleinbeteiligt in eine Leitplante gefahren sein. Der vermeintliche Unfallfahrer blieb unverletzt und hatte sich nach dem Vorfall ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:51

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Mehrköpfige Tätergruppierung überfällt zwei 16-Jährige

    Freiburg (ots) - Zwei 16-Jährige wurden am Montag, 15.09.2025, gegen 20:15 Uhr, im Bereich der Haltestelle Technisches Rathaus von einer mehrköpfigen Tätergruppierung angegriffen. Die Unbekannten soll einen der beiden 16-Jährgen geschlagen und dessen Umhängetasche entwendet haben. Nachdem die beiden Jugendlichen die Flucht ergreifen wollten, soll der ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren