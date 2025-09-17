PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Einbruch in die Festhalle

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

In der Zeit von Freitag, 12.09.2025, ca. 20:00 Uhr bis Samstag, 13.09.2025, ca. 07:45 Uhr hatten sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zutritt zur verschlossenen Festhalle in Löffingen verschafft. Aus dem Regieraum sowie aus der Halle selbst wurden diverse elektronische Geräte, Werkzeuge, Schlüssel und eine gelbe Tonne entwendet. Ein im Gebäude montierter Tresor wurde herausgerissen und mit Inhalt ebenfalls entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Das Diebesgut dürfte einen Wert in einem unteren vierstelligen Bereich haben. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Löffingen unter 07654806060 oder in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

