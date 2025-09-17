PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstahl von Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Seinen grauen Audi mit Schweizer Kennzeichen parkte am Mittwoch, 10.09.2025 gegen 14.00 Uhr ein 63 Jahre alter Mann am Straßenrand in der Schulhausstraße. Seinen Aussagen zufolge war dieses nicht mehr vor Ort, als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Der Audi soll verschlossen gewesen sein. Es handelt sich um einen grauen Audi, Modell S4, Baujahr 1998 mit Schweizer NW-Kennzeichen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche diesen Audi im oben genannten Zeitraum im Bereich Schulhausstraße, Hebelweg oder dem Rathausplatz gesehen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

