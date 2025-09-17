PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Drei Minderjährige durch Exhibitionisten belästigt

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.09.2025, soll kurz nach 16:15 Uhr ein Unbekannter drei Mädchen am Chesterplatz in der Lörracher Innenstadt auf sexueller Grundlage belästigt haben.

Die drei geschädigten Mädchen im Alter zwischen elf und zwölf Jahren hatten sich dort auf einer Sitzmöglichkeit aufgehalten. Zur gleichen Zeit soll ein Unbekannter auf einer Parkbank gegenüber gesessen und in auffälliger Weise Blickkontakt zu den Kindern aufgenommen haben. Anschließend habe der Mann seine Hose herabgezogen und offensichtlich sein Geschlechtsteil stimuliert.

Die drei Geschädigten verließen daraufhin die Örtlichkeit und wurden noch kurz von dem Unbekannten verfolgt, der sich wenig später aber in Richtung Meeraner Platz entfernte.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann nicht mehr antreffen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - zwischen 50 und 70 Jahren alt,
   - ca. 180 cm groß,
   - dunklere Hautfarbe,
   - kurze graue Haare,
   - trug eine blaue Hose und eine schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei Lörrach (Tel.: 07621 176-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

